Eccellenza, via al valzer delle panchine: Oliva verso Taurisano, Sportillo tra Ugento e Racale

Valzer di panchine in Eccellenza Pugliese, dove qualcosa inizia a muoversi in attesa di comprendere innanzitutto il numero di squadre che comporranno il girone unico, per poi conoscere inoltre l’entità dei ripescaggi. In tal senso, le più fiduciose sono Brilla Campi e Mola, rispettivamente retrocessa dell’ultimo massimo torneo regionale e vincitrice dei playoff di Promozione. Qualche speranza in meno per le varie Manduria, Maglie, Corato ed Otranto, ma si attende tra scarsa fiducia, poco ottimismo e sano realismo.

L’effetto domino delle panchine comunque potrebbe partire da quella dell’Ugento, tornato in Eccellenza dopo un solo anno di militanza in Serie D, terminato con la retrocessione al playout, per mano del Manfredonia. Mimmo Oliva sembra destinato a cambiare aria, e ad attenderlo ci sarebbe il Taurisano neo-promosso in quinta serie dopo la vittoria del girone B. In granata, ritroverebbe il direttore sportivo Loris Bavone, dirigente che conosce già dai tempi del Maglie e con cui ha lavorato in passato anche in occasione della propria prima esperienza ad Ugento, club dal quale si è separato nel 2020 dopo due campionati vinti e due promozioni in quattro anni. Sulla panchina giallorossa, dovesse restare vacante, potrebbe dunque accomodarsi Pietro Sportillo, corteggiato anche dal Racale, che nel frattempo ha salutato dopo due stagioni mister Matias Calabuig. Dal Taurisano andrà dunque via Andrea Manco, per il quale potrebbero aprirsi le porte del Brilla Campi, che ha dal proprio canto ufficializzato dopo sei anni la separazione con Antonio Patruno. Quest’ultimo, potrebbe ripartire dal Gallipoli, raccogliendo proprio l’eredità di Sportillo.

