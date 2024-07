Eccellenza, un difensore argentino per l’Unione Calcio Bisceglie

Non si ferma il mercato dell’Unione Calcio Bisceglie, che mette in organico un giocatore roccioso ed esperto come Francisco Andrés Di Fulvio.

Arcigno difensore centrale argentino, con passaporto spagnolo, Di Fulvio è nato a La Plata il 5 ottobre del 1992. In patria ha indossato, tra le altre, le maglie del San Carlos e UAI Urquiza (serie B Argentina). Approda in Italia nel gennaio 2022 al Lavello in Serie D, collezionando in totale 24 presenze. Nella scorsa stagione ha messo a referto 21 presenze e tre reti con la maglia del Molfetta Calcio tra campionato e coppa.

“Di Fulvio è un giocatore di spessore, che abbiamo apprezzato nello scorso campionato. Con lui puntelliamo ulteriormente la solidità della nostra difesa in vista di un Eccellenza 24/25 altamente competitiva”, dichiara il direttore generale Leonardo Pedone.

