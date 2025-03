Eccellenza, un Bisceglie spietato travolge il Ginosa

Il Bisceglie ritrova il sorriso e lo fa in grande stile, imponendosi con un netto 5-0 sul campo del Ginosa nella diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese.

I nerazzurri partono forte e sbloccano il match al 15’ con Lella, bravo a farsi trovare pronto sull’assist di Cutrignelli. Al 29’ arriva il raddoppio firmato da Manzari, che sfrutta una respinta corta del portiere locale. L’attaccante biscegliese concede il bis dieci minuti più tardi, ancora su assist di uno scatenato Cutrignelli, chiudendo la prima frazione sul 3-0.

Nella ripresa il copione non cambia: al 52’ Di Fulvio cala il poker di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Cutrignelli. Il Bisceglie gioca in scioltezza, gestisce il risultato e all’85’ trova la quinta rete con Koné, che in contropiede firma un elegante pallonetto, siglando il suo decimo gol stagionale.

Dopo la sconfitta della scorsa settimana, i nerazzurri ritrovano fiducia e morale. Ora nel mirino c’è la sfida interna di domenica 30 marzo al “Ventura” contro il Molfetta, decisiva per consolidare la zona playoff.

Ginosa-Bisceglie 0-5

RETI: 15’ pt Lella, 29’ pt Manzari, 39’ pt Manzari, 7’ st Di Fulvio, 40’ st Koné.

GINOSA (3-5-2): Coletta; Cicala (1’ st Lozovecchio), Patronelli, Illiano; Spinelli (1’ st Avantaggiato), Schiaizzi, Luppo, Kaial, Larizza; Gatto (27’ st Fanelli), Verdano. Panchina: Santoro, Blasi, Pietricola, Caponio, Cillo. All. Passariello.

BISCEGLIE (4-1-3-2): Baietti; Forbes, Di Fulvio, Visani, Cutrignelli; Koné Martinez (9’ st Pizzutelli), Lella (25’ st Colonna), Salvador (16’ st Palazzo); Manzari (9’ st Pedrini), Aguilera (1’ st Altamura). Panchina: Lacerenza, Aceto, Latorre, Ciurlo. All. Di Meo.

ARBITRO: Albione di Lecce. Assistenti: Boccuzzi di Bari e Minerba di Lecce.

Ammoniti: Martinez, Salvador.

NOTE: Angoli 1-13. Recuperi 3’/2’.

