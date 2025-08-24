Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”

Sarà un debutto dal sapore speciale quello dell’Ugento in Eccellenza. La squadra guidata da David Di Michele affronterà nelle prime due giornate due ex allenatori giallorossi: il Gallipoli di Andrea Salvadore e il Taurisano allenato da Mimmo Oliva.

Un incrocio che non potrà lasciare indifferenti società e tifosi ugentini. “L’inizio di stagione ci mette subito di fronte al recente passato della nostra storia. Con Salvadore e Oliva ci legheranno per sempre ricordi indelebili, sportivi e umani”, ha dichiarato il presidente Massimo De Nuzzo ricordando come l’avvio di campionato sarà particolarmente impegnativo: sei gare in meno di un mese, più almeno un impegno di Coppa Italia.

La dirigenza ha costruito una rosa rinnovata per affrontare un campionato che si annuncia tra i più competitivi degli ultimi anni, anche per la presenza di club storici come Taranto e Brindisi.

Sul mercato, l’Ugento ha inserito elementi di spessore: in porta Salvatore Trezza (2002, ex Cerignola e Fermana), in difesa Sem Kamana, Antonio Fois, Bautista Boglic e Fernando Macias. A centrocampo spicca l’argentino Alejo Urbano, affiancato dalle conferme di Alessandro Inguscio e del giovane Francesco Scarlino. In attacco occhi puntati sul georgiano Shota Tavdgiridze, esterno duttile e veloce.

A completare il gruppo, un pacchetto under rinforzato con gli arrivi di Vincenzo De Nuzzo, Jason Carrozzo, Alessandro Schito, Giovanni Crespino, Christian Pettorossi e Marco Mazza.

“Insieme al direttore generale Roberto Cazzato stiamo lavorando per inserire ulteriore esperienza e qualità. Vogliamo profili funzionali al progetto che mister Di Michele sta plasmando giorno dopo giorno”, ha spiegato il responsabile tecnico Massimiliano Vadacca. Un mix di gioventù ed esperienza per affrontare una stagione che promette emozioni, difficoltà e sfide di alto livello.

