24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Massimo De Nuzzo

Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”

Redazione 24 Agosto 2025
centered image

Sarà un debutto dal sapore speciale quello dell’Ugento in Eccellenza. La squadra guidata da David Di Michele affronterà nelle prime due giornate due ex allenatori giallorossi: il Gallipoli di Andrea Salvadore e il Taurisano allenato da Mimmo Oliva.

Un incrocio che non potrà lasciare indifferenti società e tifosi ugentini. “L’inizio di stagione ci mette subito di fronte al recente passato della nostra storia. Con Salvadore e Oliva ci legheranno per sempre ricordi indelebili, sportivi e umani”, ha dichiarato il presidente Massimo De Nuzzo ricordando come l’avvio di campionato sarà particolarmente impegnativo: sei gare in meno di un mese, più almeno un impegno di Coppa Italia.

La dirigenza ha costruito una rosa rinnovata per affrontare un campionato che si annuncia tra i più competitivi degli ultimi anni, anche per la presenza di club storici come Taranto e Brindisi.

Sul mercato, l’Ugento ha inserito elementi di spessore: in porta Salvatore Trezza (2002, ex Cerignola e Fermana), in difesa Sem Kamana, Antonio Fois, Bautista Boglic e Fernando Macias. A centrocampo spicca l’argentino Alejo Urbano, affiancato dalle conferme di Alessandro Inguscio e del giovane Francesco Scarlino. In attacco occhi puntati sul georgiano Shota Tavdgiridze, esterno duttile e veloce.

A completare il gruppo, un pacchetto under rinforzato con gli arrivi di Vincenzo De Nuzzo, Jason Carrozzo, Alessandro Schito, Giovanni Crespino, Christian Pettorossi e Marco Mazza.

“Insieme al direttore generale Roberto Cazzato stiamo lavorando per inserire ulteriore esperienza e qualità. Vogliamo profili funzionali al progetto che mister Di Michele sta plasmando giorno dopo giorno”, ha spiegato il responsabile tecnico Massimiliano Vadacca. Un mix di gioventù ed esperienza per affrontare una stagione che promette emozioni, difficoltà e sfide di alto livello.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Genoa, Vieira: “Il Lecce ha fatto una gran partita, serve umiltà”

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

23 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Basket B2/M, Dinamo Brindisi annuncia l’ingaggio di Andrea Paciulli

24 Agosto 2025 Redazione

Futsal B/M, Grimal Barletta: ufficiale l’arrivo di Filippo “Scarface” Chighini

24 Agosto 2025 Redazione

Taranto, confezionava cozze senza certificazioni: scatta la denuncia

24 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/M, Prisma Taranto: Oleg Antonov è il nuovo capitano

24 Agosto 2025 Redazione