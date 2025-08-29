Eccellenza, Ugento: Di Michele, “Sarà un campionato tosto”

Domenica 31 agosto, alle 17.00, debutto con il Gallipoli. E intanto arriva il bomber Angelo Catania

È tutto pronto in casa Ugento per l’inizio del campionato di Eccellenza pugliese 2025/26. Alle 17.00 di domenica 31 agosto, al Comunale i giallorossi ospiteranno il Gallipoli guidato dall’ex Andrea Salvadore, in un derby dello Ionio che inaugurerà la stagione ufficiale. Un match dal sapore speciale, destinato a ripetersi anche nelle prossime settimane in Coppa Italia.

Alla vigilia ha parlato il tecnico David Di Michele: “È arrivato il momento che tutti aspettavamo. I ragazzi hanno lavorato con professionalità e sono pronti a scendere in campo. Ho visto un gruppo unito, formato da uomini prima che calciatori, con cui abbiamo spinto sin dal primo giorno. Ringrazio la società per il lavoro fatto in sintonia con lo staff: abbiamo costruito un mix di giovani affamati ed elementi esperti in grado di guidare la squadra”.

L’allenatore ha sottolineato la difficoltà di un torneo sempre molto competitivo: “Sarà un campionato lungo e logorante, con tanti impegni ravvicinati. Nei primi due mesi avremo gare senza soluzione di continuità, tra campionato e Coppa Italia. Sarà fondamentale programmare al meglio ogni dettaglio”.

Nel frattempo, il direttore dell’area tecnica Massimiliano Vadacca e il direttore generale Roberto Cazzato hanno chiuso l’ultimo colpo di mercato, regalando a Di Michele un attaccante di esperienza: il nuovo centravanti è Angelo Catania, classe 1993, autore di oltre 150 gol tra Serie D ed Eccellenza, con trascorsi in Sicilia, Calabria e Malta.

Soprannominato “lo Squalo”, Catania è cresciuto nei settori giovanili di Mantova e Brescia e ha vestito, tra le altre, le maglie di Capo Rizzuto, Villafranca, Cutro, Alcamo, Castrovillari, San Luca, Locri, Gioese e Vigor Lamezia, ultima sua esperienza prima dello sbarco in giallorosso.

