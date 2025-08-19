Eccellenza, ufficiale: rinviata la prima giornata del Taranto

Il Consiglio Direttivo del campionato di Eccellenza ha disposto il rinvio d’ufficio della prima giornata che avrebbe visto in campo il Taranto.

La decisione è stata adottata per consentire alla società jonica di allineare la propria preparazione a quella delle altre formazioni già iscritte alla competizione.

L’incontro sarà recuperato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di inizio del torneo, fissata per domenica 31 agosto 2025 e confermata regolarmente per tutte le altre squadre partecipanti.

