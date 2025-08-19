19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il logo momentaneo della SS Taranto

Eccellenza, ufficiale: rinviata la prima giornata del Taranto

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

Il Consiglio Direttivo del campionato di Eccellenza ha disposto il rinvio d’ufficio della prima giornata che avrebbe visto in campo il Taranto.

La decisione è stata adottata per consentire alla società jonica di allineare la propria preparazione a quella delle altre formazioni già iscritte alla competizione.

L’incontro sarà recuperato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di inizio del torneo, fissata per domenica 31 agosto 2025 e confermata regolarmente per tutte le altre squadre partecipanti.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C/C, gli arbitri designati per la 1a Giornata

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Eccellenza, il Maglie completa l’organico a 20 squadre: ufficiale il ripescaggio

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, mercato: nel mirino un portiere under del Foggia

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Corato, ufficiale il ritorno dell’attaccante Savino Leonetti

19 Agosto 2025 Massimo Todaro

Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Altamura prova il colpo Eric Lanini

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

19 Agosto 2025 Antonio Bucci

Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne, indaga la Polizia

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Eccellenza, ufficiale: rinviata la prima giornata del Taranto

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, gli arbitri designati per la 1a Giornata

19 Agosto 2025 Dante Sebastio