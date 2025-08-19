Eccellenza, ufficiale: rinviata la prima giornata del Taranto

Il Consiglio Direttivo del campionato di Eccellenza ha disposto il rinvio d’ufficio della prima giornata che avrebbe visto in campo il Taranto.
La decisione è stata adottata per consentire alla società jonica di allineare la propria preparazione a quella delle altre formazioni già iscritte alla competizione.
L’incontro sarà recuperato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di inizio del torneo, fissata per domenica 31 agosto 2025 e confermata regolarmente per tutte le altre squadre partecipanti.
potrebbe interessarti anche
Serie C/C, gli arbitri designati per la 1a Giornata
Eccellenza, il Maglie completa l’organico a 20 squadre: ufficiale il ripescaggio
Taranto, mercato: nel mirino un portiere under del Foggia
Corato, ufficiale il ritorno dell’attaccante Savino Leonetti
Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights
Altamura prova il colpo Eric Lanini