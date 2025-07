Eccellenza, ufficiale: il Bisceglie riporta a casa Alessandro Amoroso

Il lavoro della dirigenza del Bisceglie Calcio non conosce sosta, neanche nel fine settimana. In una calda domenica di luglio, il club nerazzurro ha ufficializzato un acquisto che sa di ritorno a casa: si tratta dell’attaccante Alessandro Amoroso, classe 1997, originario proprio di Bisceglie.

L’operazione, condotta dal direttore sportivo Danilo Dammacco, ha portato in maglia stellata un giocatore dal rendimento offensivo straordinario. Nelle ultime tre stagioni di Eccellenza pugliese, Amoroso si è distinto come uno dei migliori marcatori chiudendo due campionati da capocannoniere: 18 reti nel 2022/2023 e 20 nella stagione appena conclusa. Prestazioni che gli sono valse anche un riconoscimento speciale al Galà del Calcio Dilettante svoltosi ad Acerra.

Oltre al suo istinto sotto porta, Amoroso è considerato un autentico uomo-squadra: presenza carismatica in campo, capace di incidere anche nei momenti più complicati. L’approdo al Bisceglie Calcio rappresenta un traguardo personale e simbolico per l’attaccante, che in passato ha indossato anche le maglie di Don Uva e Unione Calcio, altre realtà cittadine.

Il suo ritorno al club rappresenta un tassello fondamentale per il progetto tecnico guidato da Pino Di Meo, con l’obiettivo di disputare un campionato di alto livello nella stagione 2025/2026.

