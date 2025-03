Eccellenza, UC Bisceglie: vittoria fondamentale in chiave salvezza

L’Unione Calcio Bisceglie torna alla vittoria dopo sei giornate e lo fa con un convincente 2-0 sull’Arboris Belli. I tre punti permettono agli azzurri di salire a quota 43, scavalcando il Bitonto e portandosi a -3 dalla zona salvezza. La squadra di Rumma trova il successo grazie alle reti di Mastrapasqua e Ngom nel secondo tempo, controllando poi il match dopo l’espulsione di Fernandez.

Primo tempo equilibrato, poche emozioni

Prima del fischio d’inizio, è stata commemorata la figura del giurista biscegliese Sergio Cosmai, vittima della mafia nel 1985. Sul campo, la partita inizia con l’Unione Calcio più intraprendente: al 13’ Mastrapasqua impegna Menegatti con un gran tiro al volo, mentre al 16’ Ngom spreca una buona occasione calciando alto. Gli azzurri continuano a creare pericoli, ma il portiere ospite è sempre attento. L’intensità cala nel finale di primo tempo e si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa decisiva: Mastrapasqua e Ngom firmano il successo

Nel secondo tempo l’Unione Calcio accelera e al 60’ trova il meritato vantaggio con Mastrapasqua, bravo a finalizzare con un sinistro rasoterra su assist di Paolillo. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio: Ngom riceve da Mastrapasqua, entra in area e batte Menegatti per il 2-0. Al 70’, il match si chiude virtualmente con l’espulsione di Fernandez per proteste. Gli azzurri controllano il finale senza rischi, sfiorando anche il tris con un tiro dalla distanza di De Blasio.

Con questo successo, l’Unione Calcio può guardare con più fiducia ai prossimi impegni, a partire dallo scontro diretto in trasferta contro il Massafra domenica 16 marzo.

UC BISCEGLIE-ARBORIS BELLI 2-0

RETI: 60’ Mastrapasqua (U), 65’ Ngom (U).

UC BISCEGLIE (3-5-2): Lullo, Guglielmi, Miano, Bufi, Dembelé, De Blasio (41’ st Pisano), Ngom (39’ st Petrizzelli), Paolillo, Farinola, Mastrapasqua (29’ st Soldani), Amoroso. Panchina: Rocchitelli, Dicorato, Daleno, Pedico, Suriano, Pelosi. All. Rumma.

ARBORIS BELLI (5-3-2): Menegatti, Angelini (37’ st Taldone), Biundo, Fumarola, Natola (18’ st Ganoshi), Laguardia, Convertino (26’ st Turnone), Mezzapesa, Garcia (29’ st Longo), Fernandez, Buccoliero (1’ st Torrisi). Panchina: Latorre, Palese, Ivone, Camassa. All. Solidoro.

ARBITRO: Pasquale Caldarulo (Bari). Assistenti: Giuseppe Garofalo (Bari), Alessio Casula (Taranto).

ESPULSO: 70’ Fernandez (A).

AMMONITI: 54’ Angelini (A), 60’ Biundo (A), 88’ Laguardia (A), 90’ Torrisi (A).

NOTE: Recupero: 0’ pt, 4’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author