Eccellenza: UC Bisceglie supera San Severo e sale al 5° posto

Seconda affermazione consecutiva al “Di Liddo” per l’Unione Calcio Bisceglie che supera per 3-2 il San Severo nel diciassettesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Un match ricco di emozioni protattesi sino al 51′ della ripresa che ha divertito e non poco il pubblico presente sugli spalti.

Rumma si affida a Giovanni Lullo tra i pali, linea a tre composta da Di Pierro, Monopoli e Stella, a centrocampo Cascione, Liso, Morra, Binetti e Zinetti, in attacco spazio al consueto tandem Amoroso-Saani. Tra gli ospiti partono dal 1′ gli ex Camporeale, Casella e Papagni mentre Bruno siede in panchina.

I padroni di casa scattano meglio dai blocchi di partenza sfiorando il vantaggio al 2′ con Amoroso il cui sinistro termina di poco sopra la traversa. Al 29′ l’Unione passa in vantaggio: calcio di punizione battuto da Stella, Amoroso anticipa tutti e deposita la palla in fondo al sacco siglando la rete numero dieci in campionato.

Gli ospiti cercano subito il pareggio e al 32′ il palo nega la gioia del gol a Cannarozzi ben servito da Papagni (ex di turno come Casella, Camporeale e Bruno). Scampato il pericolo, l’Unione riprende il pallino del gioco e al 37′ Magistro respinge il tentativo a rete di Amoroso, ripetendosi su Saani al 40′. Sforzi premiati sessanta secondi più tardi quando Casella tocca la sfera con la mano, il direttore di gara concede la massima punizione che Saani trasforma spiazzando il portiere avversario.

Nella ripresa, dopo 6′, la squadra allenata da Rufini cerca di riaprire l’incontro. ma il colpo di testa di Burdo non sortisce gli effetti sperati. Al 12′, invece, Saani va vicino alla doppietta personale non trovando la giusta risoluzione sulla punizione di Stella. Il match è gradevole e al 16′ si assiste a un intervento plastico di Lullo per negare il gol a Grumo.

Passano cinque giri di lancette quando gli ospiti accorciano le distanze: punizione di Grumo, Lullo respinge di pugni, colpo di testa di Joof che centra la traversa, si avventa come un falco Burdo che deposita la palla in rete.

Il match, giocato sui ritmi alti, cala d’intensità e per annotare una nuova azione bisogna aspettare il 39′ quando Saani non sfrutta il cross di Zinetti. Nei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara arrivano altri due gol. Al 49′ l’Unione chiude la pratica con Di Palma, il quale concretizza nel migliore dei modi l’assist di Saani, mentre al 51′ il San Severo sigla il definitivo 3-2 con Cannarozzi, abile a sfrutta l’errore di Monopoli e deposita in scivolata.

Con i tre punti conquistati, l’Unione Calcio sale a quota 25 in classifica, che significa quinta posizione. Il campionato si fermerà per un turno per dare spazio alla finale di ritorno della Coppa Italia Puglia tra Manfredonia e Manduria, riprenderà il 5 febbraio.

UC BISCEGLIE-SAN SEVERO 3-2 (2-0 p.t.)

RETI: 29′ pt Amoroso (U), 41′ Saani su rigore (U); 21’st. Burdo (S), 49′ Di Palma (U), 51′ Cannarozzi (S)

UC BISCEGLIE: G.Lullo, Cascione (29’st S.Lullo), Di Pierro, Morra, Monopoli, Stella, Binetti (31’st Andriano), Liso, Amoroso (22’st Di Palma), Zinetti (47’st Stancarone), Saani. Panchina: Ancona, Ferrante,De Marco, Petrignani, Dell’Olio. All. Rumma.

SAN SEVERO: Magistro, Rubino, Martignetti, Joof (47’st Villani), Casella, Burdo, Camporeale (15’st Di Schiena), Cicirelli, Cannarozzi, Grumo, Papagni (32’st Fantasia). Panchina: Ndiaye, Ginotti, Sementino, Bruno, Bufalo All. Rufini.

ARBITRO: Caldararo (Lecce). ASSISTENTI: Loconte (Bari), Magnifico (Bari).

AMMONITI: Monopoli (U), Cicirelli (S), Saani (U), Martgnetti (S), Sementino (S).

Condividi su...



Linkedin

email