Eccellenza, UC Bisceglie: Rumma debutta con il Corato

Cambio di guida tecnica e subito un test decisivo per l’Unione Calcio Bisceglie, che domenica alle 15:00 ospiterà il Corato allo stadio Di Liddo per la 32ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Dopo l’esonero di mister Monopoli e la quarta sconfitta consecutiva rimediata a Manduria, gli azzurri si affidano a Luca Rumma per invertire la rotta e rilanciare la corsa salvezza.

L’obiettivo è tornare a muovere la classifica, anche se l’Unione dovrà fare i conti con assenze pesanti: oltre agli infortunati Zinetti e Ngom, mancheranno per squalifica Paolillo e Saani, quest’ultimo fermato per quattro turni. La sfida con il Corato si presenta come uno scontro diretto, con i neroverdi attualmente al 17° posto a quota 34 punti, reduci dal successo per 2-1 contro il Ginosa. All’andata, l’Unione Calcio si impose 2-0 e cercherà di ripetere quella prestazione per ristabilire le distanze in classifica.

Alla vigilia del match, mister Rumma ha parlato delle sue prime impressioni dal ritorno sulla panchina azzurra: “La squadra ha reagito bene al mio arrivo e ha voglia di lasciarsi alle spalle il momento difficile. Affrontiamo un avversario organizzato e determinato, ma dovremo concentrarci sulle nostre qualità per conquistare tre punti fondamentali”.

La gara sarà diretta dall’arbitro Giorgio Carmelo De Benedictis della sezione di Bari, assistito da Niccolò Gugliotta (Bari) e Francesco Sifo (Molfetta).

