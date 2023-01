Eccellenza: UC Bisceglie, quinto posto nel mirino

L’ultimo impegno del mese di gennaio coincide con un turno casalingo per l’Unione Calcio Bisceglie che scenderà in campo domenica 29 alle ore 15.00 per affrontare al “Di Liddo” il San Severo nel diciassettesimo incontro la campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

Gli azzurri vogliono proseguire la striscia positiva di risultati per risalire posizioni in classifica con il quinto posto attualmente distante due lunghezze mettendo nel mirino il quinto successo casalingo in campionato (il secondo consecutivo dopo il 2-0 maturato sul Borgorosso Molfetta).

Non sarà semplice perchè il San Severo è reduce dalla vittoria di misura per 2-1 sul Canosa che ha interrotto l’astinenza di punti che durava dal decimo turno (affermazione per 1-0 sull’Orta Nova) e punta a uscire indenne dal sintetico biscegliese per mantenere distante la zona playout.

Il San Severo, nell’anno del suo centenario è partito come una delle favorite alla vittoria finale ma si è notevolmente ridimensionato durante il mercato dicembrino. Tra le due squadre vi sono tre punti di differenza con i biscegliesi che ne hanno ottenuti 22 contro i 19 della squadra ospite.

La squadra allenata da Rufini ha uno score poco invidiabile in trasferta avendo ottenuto solo una vittoria lontana dal “Ricciardelli” su otto uscite (il resto tutte sconfitte). Non si escludono reti considerando che si affrontano il secondo miglior attacco contro la quarta peggior difesa.

L’Unione infatti, è andata a segno in 35 occasione mentre, il San Severo ne ha subiti 30. Nel match d’andata i ragazzi allenati da Rufini si aggiudicarono il match grazie alla rete siglata da Cannarozzi al tramonto del primo tempo. Tanti gli ex per parte. Casella, Papagni e Bruno per gli ospiti (cresciuti nel settore giovanile azzurro) e Morra e Liso per la squadra azzurra. La contesa sarà diretta da Giorgio Caldararo di Lecce coadiuvato da Alberto Loconte e Giuseppe Francesco Magnifico di Bari.

