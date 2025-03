Eccellenza, UC Bisceglie: pari a Novoli, serie negativa interrotta

Buon punto per l’Unione Calcio Bisceglie, che con lo 0-0 in casa del Novoli interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive e ritrova compattezza difensiva nel secondo match della gestione Rumma. Una prestazione incoraggiante sotto diversi aspetti per gli azzurri, che hanno giocato a viso aperto, sfiorando anche il colpo grosso.

La partita

L’inizio è subito vivace, con il Novoli che al 5’ reclama un rigore per un presunto tocco di mano di Miano su un cross di Garnica, ma l’arbitro lascia correre. L’Unione Calcio reagisce prendendo il controllo del gioco e costruisce le occasioni migliori della prima frazione: al 10’ Amoroso approfitta di un errore difensivo e si presenta a tu per tu con Suma, che salva i suoi con un grande intervento. Poco dopo, Farinola colpisce il palo su punizione e al 20’ sfiora ancora il gol con un colpo di testa sul secondo palo.

Il Novoli risponde al 28’ con Soares, che stacca di testa su corner di Garnica ma non inquadra lo specchio. La gara si accende al 44’, quando Soares viene espulso per gioco pericoloso dopo un tentativo di rovesciata che colpisce involontariamente Ngom in volto, lasciando i padroni di casa in dieci uomini.

Nella ripresa il Novoli, nonostante l’inferiorità numerica, si rende pericoloso con Garnica al 48’, ma Lullo blocca senza difficoltà. L’Unione Calcio cresce e al 59’ va vicina al gol con Mastrapasqua, che prima sfiora il palo con un tiro dalla distanza e un minuto dopo conclude nuovamente fuori di poco in contropiede. Al 63’ occasione anche per Ngom, che calcia alto su assist di Amoroso.

Nel finale c’è un’occasione per parte: all’80’ Pignataro di testa impegna Lullo, che respinge sotto l’incrocio, mentre all’85’ Soldani tenta il gol dalla distanza, senza fortuna.

Classifica e prossimo impegno

Il pareggio permette all’Unione Calcio di muovere la classifica e ritrovare fiducia in vista del prossimo fondamentale match contro l’Arboris Belli, in programma al Di Liddo nella 34ª giornata di Eccellenza.

NOVOLI-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 0-0

NOVOLI (4-3-3): Suma, D’Andria, Maccarone, Lobjanidze, Leone, Calò, De Blasi, Soares, Garnica, Pignataro, Ginard (24’ s.t. Galan). Panchina: Cimino, Elia, Zecca, Lamarina, Caporale, Marocco, Quarta, Parisi. All. Luperto.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE (3-5-2): Lullo, Miano (37’ s.t. Suriano), Guglielmi, Daleno, Dembelé (21’ s.t. Pelosi), De Blasio, Ngom, Paolillo, Farinola, Mastrapasqua (32’ s.t. Soldani), Amoroso. Panchina: Rocchitelli, Petrizzelli, Troilo, Cangelli, Pedico, Pisano, Suriano, Pelosi, Soldani. All. Rumma.

Arbitro: Luca Lombardo (Brindisi). Assistenti: Rocco Epicoco (Brindisi), Roberto Francesco Prigigallo (Bari).

Espulsi: 44’ p.t. Soares (N).

Ammoniti: 31’ p.t. Dembelé (U), 15’ s.t. Miano (U).

Recupero: 1’ p.t., 2’ s.t.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author