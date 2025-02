Eccellenza, Uc Bisceglie: obiettivo playoff tra campo e mercato

L’Unione Calcio trova il primo successo pieno del 2025 con un netto 4-0 sul Ginosa, vittoria che ridà slancio al gruppo guidato da Angelo Monopoli. Nessun tempo per rilassarsi, però, perché il campionato di Eccellenza non concede tregua: domenica 2 febbraio alle 15 gli azzurri saranno attesi al “Coppi” di Ruvo di Puglia per sfidare la Nuova Spinazzola.

La squadra allenata dall’ex di turno Gino Zinfollino, reduce da una sconfitta a Galatina, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona playout e in casa si è dimostrata solida, restando imbattuta nei quattro match interni del 2025. Occhi puntati sull’attaccante Caruso, a segno nelle ultime due gare di gennaio.

Intanto, il mercato ha portato due nuovi volti in casa Unione: l’attaccante Vincenzo Pisano (‘04) e il difensore Vincenzo Daleno (‘02). Pisano, cresciuto nel Città di Fasano, ha già debuttato nella vittoria con il Ginosa e arriva dall’esperienza con l’Arboris Belli. Daleno, invece, è un difensore con esperienza in D ed Eccellenza pugliese, avendo vestito le maglie di Nardò, Corato, Barletta, Orta Nova e San Severo; nella prima parte della stagione ha giocato nel San Salvo (Eccellenza Abruzzese).

A fare il punto è il direttore tecnico Renzo Ferrante: “Abbiamo costruito un bel gruppo motivato, ora dobbiamo affrontare ogni partita con la massima attenzione. Gli innesti di Pisano e Daleno rafforzano la rosa per il rush finale”.

La sfida con la Nuova Spinazzola sarà diretta dall’arbitro Daniele Consales della sezione di Foggia, assistenti Antonio Pio Casaluce e Samuele Calamo di Brindisi.

