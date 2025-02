Eccellenza: UC Bisceglie, Monopoli sollevato dall’incarico di allenatore

L’Unione Calcio Bisceglie ha annunciato la separazione dal tecnico Angelo Monopoli, sollevandolo dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Figura storica del calcio biscegliese, Monopoli ha chiuso la sua carriera da calciatore con il club azzurrostellato, di cui è stato capitano e con cui ha conquistato la Coppa Puglia nella stagione 2012/2013. Successivamente, ha intrapreso la carriera da allenatore, ottenendo risultati significativi nel settore giovanile, tra cui la finale regionale della categoria Juniores nel 2021/2022.

Alla guida della prima squadra dal 2023/2024, al suo esordio in Eccellenza ha condotto il club al terzo posto del girone, il miglior piazzamento nella storia della società, rimanendo in lotta per il vertice per gran parte della stagione. Anche nell’attuale campionato, particolarmente competitivo, ha mantenuto la squadra in corsa per un posto nei playoff fino alla fine del 2024.

La società ha espresso gratitudine a Monopoli per la professionalità e il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Ringraziamenti anche per il collaboratore tecnico e vice allenatore Cristian Guarini per l’impegno dimostrato negli anni.

L’Unione Calcio Bisceglie ha inoltre comunicato che nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo tecnico.

