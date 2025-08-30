Eccellenza, UC Bisceglie ko nell’ultima amichevole pre-stagionale

Si chiude con una sconfitta il ciclo di amichevoli pre-campionato dell’Unione Calcio Bisceglie, che viene piegata per 0-2 al Ventura dalla Soccer Trani, in una partita che lascia comunque delle indicazioni importanti a mister Rumma in vista della prossima stagione.
Nel primo tempo entrambe le difese commettono due gravi errori all’interno delle proprie aree di rigore e ognuna delle due squadre concede all’altra un tiro dagli undici metri. Al 19′ Ramos fallisce il penalty, facendosi ipnotizzare dal portiere avversario, mentre la Soccer Trani non spreca e al 43′ passa in vantaggio.
Nella ripresa gli azzurri cercano il gol, sfiorandolo in due occasioni: al 51′, con Morra che impegna il portiere avversario da distanza ravvicinata, e all’80’, con Zinetti che calcia forte verso la traversa, con una brillante risposta dell’estremo difensore tranese. Nonostante ciò è la soccer Trani a trovare il gol del raddoppio al 65′, grazie ad un gran gesto tecnico dell’attaccante ospite, in grado di superare Rocchitelli con uno scavetto.
nonostante la sconfitta mister Rumma ha potuto testare il livello di preparazione della squadra in vista del debutto nel campionato Eccellenza, previsto per il prossimo 4 settembre, quando l’Unione Calcio Bisceglie affronterà nel turno infrasettimanale valido per la seconda giornata la Virtus Mola al Ventura.
