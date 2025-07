Eccellenza, UC Bisceglie: ingaggiato l’argentino Estanislao Ferrero

Nuovo arrivo in casa Unione Calcio Bisceglie, che continua a rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il club azzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Estanislao Ferrero, reduce da una buona stagione con il Ginosa Calcio, formazione affrontata proprio dagli azzurri nell’ultimo torneo.

Classe 1998, Ferrero ha mosso i primi passi nel prestigioso settore giovanile del Rosario Central, per poi proseguire la carriera in patria nel Centrale Cordoba de Rosario, con cui ha militato nella terza divisione argentina. In Italia ha indossato le maglie di Brancaleone, San Fili, San Luca e, più di recente, del Ginosa, club nel quale ha saputo mettersi in mostra per le sue doti in zona gol.

Il suo rendimento, costante e concreto nell’ultimo quarto di campo, ha convinto la dirigenza biscegliese a puntare su di lui per il nuovo progetto tecnico guidato da mister Rumma. Ferrero rappresenterà un’importante risorsa per il reparto avanzato, portando con sé esperienza internazionale, capacità realizzativa e fiuto del gol.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author