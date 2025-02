Eccellenza, UC Bisceglie: esordio amaro per Luca Rumma

La prima partita della gestione di Luca Rumma sulla panchina dell’Unione Calcio Bisceglie si conclude con una beffa. Gli azzurri, autori di un ottimo primo tempo e avanti 2-0 grazie alle reti di De Blasio e Suriano, subiscono nella ripresa la rimonta del Corato, che ribalta il risultato con la doppietta di Ingredda e il gol decisivo di D’Alba nei minuti di recupero. Per l’Unione Calcio si tratta della quinta sconfitta consecutiva, un risultato che complica la corsa nelle ultime sei giornate del campionato di Eccellenza pugliese.

Unione brillante nel primo tempo, poi la rimonta del Corato

L’approccio degli azzurri è stato dei migliori: squadra corta, pressing efficace e trame di gioco ben costruite, che hanno messo in difficoltà gli avversari sin dai primi minuti. La rete del vantaggio arriva già al 6’, quando De Blasio intercetta un pallone sulla trequarti e con un gran destro trova l’incrocio dei pali, facendo esplodere il pubblico del “Di Liddo”. L’Unione continua a spingere e sfiora il raddoppio tra il 16’ e il 22’ con due occasioni create da Suriano: prima un cross perfetto da calcio d’angolo su cui Farinola non trova la porta, poi un assist per Ngom che colpisce la traversa a tu per tu con Zinfollino.

Il Corato si affaccia in avanti solo al 34’ con un colpo di testa di Santos Falciano che colpisce il palo, ma al 39’ è ancora l’Unione a colpire. In contropiede, Suriano è il più lesto a deviare in rete un cross del neo-entrato Dembelé per il 2-0. Quando la partita sembra incanalata sui binari giusti per gli azzurri, arriva però la svolta: al 41’ l’arbitro De Benedictis assegna un rigore al Corato per una trattenuta di Farinola su Volpe. Dal dischetto Ingredda non sbaglia e riapre il match, cambiando di fatto l’inerzia della gara.

Ripresa in affanno, il Corato trova il colpo del ko

Nel secondo tempo l’Unione Calcio fatica a ritrovare lo slancio iniziale e il Corato ne approfitta. Dopo un primo squillo al 55’, il pareggio arriva al 58’ con Ingredda, che sfrutta un errato retropassaggio di Guglielmi e infila Lullo per il 2-2. Il gol gela i padroni di casa, che non riescono a reagire con la stessa intensità mostrata nella prima frazione.

Nel finale, nonostante qualche occasione da entrambe le parti, la partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma al 90’ arriva la doccia fredda per l’Unione: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa azzurra respinge corto e D’Alba, con un destro dalla distanza, trova l’angolo giusto per il definitivo 3-2. Un gol pesantissimo che condanna la squadra di Rumma a una sconfitta tanto amara quanto pesante per la classifica.

Con questa quinta battuta d’arresto consecutiva, l’Unione Calcio rimane ferma a quota 39 punti, rendendo ancora più delicato il finale di stagione. Per gli azzurri, ora, diventa fondamentale trovare risposte già dalla prossima sfida contro il Novoli, per cercare di invertire una rotta che si è fatta pericolosa.

UC BISCEGLIE-CORATO 2-3

Reti: 6′ p.t. De Blasio (U), 39′ p.t. Suriano (U), 41′ p.t. Ingredda (C), 13′ s.t. Ingredda (C), 45′ s.t. D’Alba (C)

UNIONE CALCIO (3-5-2): Lullo, Bufi (86’ Miano), Guglielmi (90’ Pisano), Daleno, Dicorato, Andriano (81’ Dembelé), Ngom, De Blasio, Farinola, Suriano, Amoroso (67’ Pelosi). Panchina: Rocchitelli, Petrizzelli, La Notte, Mastrapasqua, Soldani. All. Rumma.

CORATO (4-3-1-2): Zinfollino, Ripanto, Suriano, D’Alba, Colaci (82’ Rantucho), Volpe (86’ Campitiello), Fanelli, Frappampina (46’ Joof), Sidibè (46’ Petrone), Ingredda, Santos Falciano. Panchina: Lacirignola, Calò, Massari, Gueye, Dargenio. All. Diaw.

Arbitro: Giorgio Carmelo De Benedictis (Bari). Assistenti: Niccolò Gugliotta (Bari), Francesco Sifo (Molfetta).

Note: recuperi: 4′ p.t., 5′ s.t.

Ammoniti: Ngom (U); Ingredda, Ripanto, Petrone, Santos Falciano (C).

