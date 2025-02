Eccellenza, UC Bisceglie: doppio innesto, arrivano Pisano e Daleno

L’Unione Calcio Bisceglie annuncia due nuovi rinforzi in vista della fase decisiva del campionato. Il club ha infatti tesserato l’attaccante classe 2004 Vincenzo Pisano e il difensore barlettano Vincenzo Daleno (2002).

Pisano, cresciuto calcisticamente nel Città di Fasano, ha già debuttato nell’ultima vittoria contro il Ginosa e in passato ha militato nella Arboris Belli. Daleno è invece un difensore fisicamente strutturato, con un curriculum che comprende diverse presenze in Serie D e in Eccellenza pugliese con le maglie di Nardò, Corato, Barletta, Orta Nova e San Severo; nella prima parte di stagione ha giocato nel San Salvo (Eccellenza abruzzese).

A delineare la situazione in casa azzurra è il direttore tecnico e responsabile del mercato, Renzo Ferrante: “Ora che ci siamo rimessi in carreggiata è importante continuare la nostra marcia. Siamo nella parte finale del campionato e ogni partita va affrontata con attenzione e determinazione per conquistare l’intera posta in palio. Abbiamo costruito un gruppo di ragazzi motivati e desiderosi di dimostrare il valore della squadra.”

Per quanto riguarda gli ultimi movimenti di mercato, Ferrante aggiunge: “Il nuovo anno ci ha portato alcuni infortuni e defezioni, per questo cerchiamo sempre di cogliere le opportunità che si presentano. Gli innesti di Daleno e Pisano, due giovani con buona esperienza in Eccellenza, sono stati accolti con piacere. Siamo convinti che possano aumentare il valore della rosa in vista del rush finale.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author