Eccellenza: UC Bisceglie, Cristian Guarini nuovo vice allenatore

Dopo le ufficialità tra i giocatori, si delinea lo staff tecnico che collaborerà con Angelo Monopoli, tecnico dell’UC Bisceglie. Cristian Guarini è il nuovo allenatore in seconda del team azzurro.

Biscegliese doc, professionista affermato, giovane e appassionato tecnico, vanta un glorioso passato da calciatore con la maglia del Bisceglie Calcio. Difensore duttile ed eclettico, è stato capitano della Berretti nerazzurrostellata tra il 1992 e il 1994 con Aldo Papagni, ex direttore tecnico dell’UC. E’ uno dei ragazzi terribili biscegliesi che si misero in luce passando, nel ’94, alla prima squadra che partecipò ai campionati di Serie C, D ed Eccellenza (con la parentesi di una stagione tra le file del Don Uva) sino al 2001, quando decise di abbandonare la carriera calcistica per dedicarsi agli studi.

L’esperienza da tecnico inizia al fianco della ex compagno di squadra e bandiera del calcio biscegliese, Angelo Monopoli, che lo volle con lui nella stagione 2021/22: al debutto in panchina, con la Juniores azzurra conquistò il terzo posto alle finalissime regionali dopo aver vinto il girone e il triangolare di semifinali.

“Ringrazio la Società per la fiducia e l’opportunità di lavorare in un contesto sano e motivato come quello dell’Unione. Un ringraziamento speciale a mister Monopoli per avermi voluto ancora al suo fianco. Ho sposato con piacere il progetto Unione in quanto si è creata da subito una forte sintonia con tutta la dirigenza azzurra. In questi anni ho potuto apprezzare l’organizzazione e la serietà del club e sono sicuro che l’entusiasmo contagioso che ho visto in questi giorni sarà da stimolo per lavorare sempre meglio”.

