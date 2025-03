Eccellenza, UC Bisceglie: con Racale sfida salvezza da non fallire

Domenica 23 marzo, alle 15:00, l’Unione Calcio Bisceglie tornerà in campo al “Di Liddo” per affrontare l’Atletico Racale nella 36a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese.MA tre giornate dal termine, la squadra guidata da mister Rumma è chiamata a un altro scontro diretto fondamentale per restare in corsa per la permanenza in categoria. Dopo la vittoria esterna per 2-1 contro il Massafra e sette punti raccolti nelle ultime tre partite, gli azzurri si trovano a un solo punto dalla zona salvezza.

Avversario in forma

Il Racale, però, si presenta come un avversario ostico: i salentini hanno conquistato 11 punti nelle ultime cinque gare e si trovano a +5 dalla zona play-out. All’andata, la sfida si concluse con un pirotecnico 3-3, segno di un confronto aperto e combattuto.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà il signor Ivo D’Ambrosia della sezione di Brindisi, assistito da Vito Innamorato (Bari) e Luca Bernardi (Molfetta).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author