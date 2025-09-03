Eccellenza, UC Bisceglie chiude il mercato con due colpi di prestigio

Proprio quando tutto sembrava pronto per l’inizio del nuovo campionato in casa Unione Calcio, e quando non sembravano esserci più novità all’orizzonte, ecco che gli azzurri sorprendono il panorama dilettantistico locale, chiudendo gli arrivi di due calciatori di spessore per la categoria: alla corte di mister Rumma arrivano Moriféré Koné e Ismael Diomandé.

Il primo è un esterno d’attacco molto rapido, capace di agire anche in zone più interne del campo, e sarà un elemento fondamentale per mister Rumma, garantendo imprevedibilità e attacco alla profondità.

Altro nome di comprovato valore in Eccellenza è quello di Ismael Diomandé, che ha già vestito la maglia azzurra durante la stagione 2023/24, distinguendosi per le sue imponenti doti fisiche e atletiche, che lo renderanno certamente uno dei pilastri su cui costruire il centrocampo azzurro.

Due colpi di questo calibro proprio prima dell’esordio in campionato sono il manifesto delle ambizioni azzurre per questa stagione: l’Unione Calcio Bisceglie non si nasconde ed è pronta ad essere protagonista in questo campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author