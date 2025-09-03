3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto Marcello Papagni

Eccellenza, UC Bisceglie chiude il mercato con due colpi di prestigio

Redazione 3 Settembre 2025
centered image

Proprio quando tutto sembrava pronto per l’inizio del nuovo campionato in casa Unione Calcio, e quando non sembravano esserci più novità all’orizzonte, ecco che gli azzurri sorprendono il panorama dilettantistico locale, chiudendo gli arrivi di due calciatori di spessore per la categoria: alla corte di mister Rumma arrivano Moriféré Koné e Ismael Diomandé.

Il primo è un esterno d’attacco molto rapido, capace di agire anche in zone più interne del campo, e sarà un elemento fondamentale per mister Rumma, garantendo imprevedibilità e attacco alla profondità.

Altro nome di comprovato valore in Eccellenza è quello di Ismael Diomandé, che ha già vestito la maglia azzurra durante la stagione 2023/24, distinguendosi per le sue imponenti doti fisiche e atletiche, che lo renderanno certamente uno dei pilastri su cui costruire il centrocampo azzurro.

Due colpi di questo calibro proprio prima dell’esordio in campionato sono il manifesto delle ambizioni azzurre per questa stagione: l’Unione Calcio Bisceglie non si nasconde ed è pronta ad essere protagonista in questo campionato.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Il capitano sarà Delvino, ingiusta l’assenza dei nostri tifosi”

3 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, Ciullo: “Vittoria con il Galatina un’iniezione di fiducia”

3 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

UC Bisceglie pronta al debutto: al Ventura arriva la Virtus Mola

3 Settembre 2025 Massimo Todaro

Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Trasferta vietata ai tarantini, il club: “Rispetto, ma nostri tifosi penalizzati”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

potrebbe interessarti anche

Produttori di Manduria, vendemmia 2025 segna +40% rispetto al 2024

3 Settembre 2025 Redazione

Adiconsum: “Famiglie gravate dai costi scolastici, servono aiuti”

3 Settembre 2025 Redazione

Bari, neonato morto in culla termica: chiesto processo a prete e tecnico

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Crollo prezzo grano, Cia Puglia: “Agguato che uccide cerealicoltura”

3 Settembre 2025 Redazione