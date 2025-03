Eccellenza, UC Bisceglie cerca punti salvezza con l’Arboris Belli

L’Unione Calcio Bisceglie si prepara a un match chiave per la propria stagione. Domani, alle ore 15:00, gli azzurri ospiteranno l’Arboris Belli, fanalino di coda dell’Eccellenza pugliese, nella 34ª giornata di campionato.

Dopo aver interrotto la serie negativa di cinque sconfitte consecutive con il pareggio a reti bianche contro il Novoli, la squadra di Rumma ha un’opportunità da non sprecare per tornare alla vittoria e accorciare sulle dirette concorrenti alla salvezza. Gli ospiti, già matematicamente retrocessi, arrivano comunque dal successo per 3-0 contro il Ginosa, segnale che giocheranno senza pressioni ma con la voglia di onorare il campionato fino alla fine.

L’Unione Calcio ha ritrovato fiducia e morale, oltre a una maggiore solidità difensiva: il clean sheet dell’ultimo turno è stato il primo dallo scorso 30 gennaio, quando gli azzurri si imposero per 4-0 sul Ginosa.

Commemorazione per Sergio Cosmai

Prima del fischio d’inizio, ci sarà una cerimonia speciale per ricordare il 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai, giurista biscegliese vittima della mafia. La gara sarà diretta dal sig. Pasquale Caldarulo (sezione di Bari), assistito da Giuseppe Garofalo (Bari) e Alessio Casula (Taranto).

