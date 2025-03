Eccellenza, UC Bisceglie cerca i primi punti della gestione Rumma

Dopo la beffa nel finale con il Corato, l’Unione Calcio Bisceglie è chiamata a reagire nella difficile trasferta di Novoli, in programma domenica 3 marzo alle ore 15, valida per la 33ª giornata del campionato di Eccellenza.

Gli azzurri, impegnati nella lotta salvezza, sono alla ricerca dei primi punti sotto la guida del nuovo tecnico Rumma, che ha esordito con una prestazione incoraggiante nel primo tempo contro il Corato, salvo poi subire la rimonta avversaria nei minuti finali. L’obiettivo ora è dare continuità alla crescita vista nei primi 45 minuti dell’ultima gara e disputare una partita solida per l’intero arco dei 90 minuti.

L’avversario, però, è di quelli tosti: il Novoli è una delle squadre più in forma del campionato, con sei vittorie consecutive che lo hanno proiettato a quota 49 punti e in piena lotta per i playoff. Tra i punti di forza della formazione salentina spicca l’attaccante Alejo Garnica, già a segno 14 volte in stagione, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa con la sua velocità e imprevedibilità.

Per l’Unione Calcio sarà fondamentale scendere in campo con personalità e determinazione, cercando di contenere le iniziative dei padroni di casa e sfruttare al massimo le occasioni da gol. Una vittoria o un risultato positivo potrebbero rappresentare la svolta per il finale di stagione degli azzurri, che devono risalire la classifica per garantirsi la permanenza in categoria.

L’incontro sarà diretto da Luca Lombardo della sezione di Brindisi, con gli assistenti Rocco Epicoco (Brindisi) e Roberto Francesco Prigigallo (Bari).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author