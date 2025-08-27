27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Roberto Farinola (foto Marcello Papagni)

Eccellenza, UC Bisceglie blinda la corsia mancina: confermato Farinola

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
Unione Calcio Bisceglie e Roberto Farinola, la storia continua. Il club azzurro ha ufficializzato la conferma del laterale mancino, pronto a presidiare ancora una volta la corsia sinistra nello schieramento di mister in vista della stagione 2025/26 in Eccellenza.

Giocatore di esperienza e affidabilità, cresciuto anche con la maglia del Fasano, Farinola si è ormai imposto come una certezza nel mondo Unione. Caratterizzato da una corsa instancabile e da un’innata propensione al cross, rappresenta un punto di riferimento per l’attacco biscegliese, che potrà contare nuovamente sui suoi traversoni precisi.

La scorsa stagione, oltre al contributo in fase di spinta, si è distinto anche sotto porta, firmando reti spettacolari che hanno confermato la sua capacità di sorprendere con giocate da cineteca.

La conferma di Farinola è un segnale di continuità importante per l’Unione Calcio Bisceglie, che si prepara a vivere un campionato da protagonista potendo contare su una delle sue armi più preziose: la fascia sinistra resta blindata.

