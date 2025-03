Eccellenza, UC Bisceglie batte Racale e continua la rincorsa salvezza

L’Unione Calcio Bisceglie centra la terza vittoria consecutiva, superando per 1-0 l’Atletico Racale nella 36a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Un successo prezioso arrivato allo scadere grazie al gol di Saani, che premia la determinazione e la perseveranza degli uomini di mister Rumma, protagonisti di un’ottima prova.

Gli azzurri partono forte e già al 5’ sfiorano il vantaggio con un tiro dalla distanza di Mastrapasqua, neutralizzato in corner da Catelli. Gli ospiti rispondono al 9’ con Layus, ma Lullo è attento. Al 12’ episodio dubbio in area del Racale: Dembelé viene atterrato da Pennetta, ma per l’arbitro è tutto regolare. La prima frazione si chiude con altre occasioni per i padroni di casa, in particolare un pallonetto di Mastrapasqua fuori di poco e un calcio di punizione di Farinola alto sulla traversa.

Nella ripresa è ancora l’Unione Calcio a spingere: Dembelé mette più volte in difficoltà la retroguardia avversaria, ma manca la zampata finale. Al 64’ l’occasione più clamorosa capita a Ngom, che di testa manda fuori a due passi dalla porta. I pali negano il gol prima a Farinola (deviazione fortuita al 72’) e poi a De Blasio, che colpisce il legno direttamente da calcio d’angolo.

Quando il pari sembrava ormai scritto, all’ultimo minuto Pelosi pesca Amoroso, che prolunga di testa trovando pronto Saani, bravo a insaccare il pallone che vale i tre punti. L’Atletico Racale tenta un forcing finale, ma senza successo.

Domenica 30 marzo gli azzurri saranno ospiti del Foggia Incedit per uno scontro diretto fondamentale in ottica salvezza.

UC BISCEGLIE-ATLETICO RACALE 1-0

Rete: 45’ st Saani (U)

UNIONE CALCIO (3-5-2): Lullo; Guglielmi, Miano, Bufi; Dembelé (20’ st Saani), De Blasio, Ngom, Paolillo, Farinola (43’ st Pelosi); Mastrapasqua (20’ st Dicorato), Amoroso. Panchina: Rocchitelli, Daleno, Pedico, Suriano, Petrizzelli, Soldani. All. Rumma.

ATLETICO RACALE (4-4-2): Catelli; Sasso (14’ st Fitto), Layus, Giglio, Guevara; Centonze, Flordelmundo (31’ st Filippi Filippi), Milessi, Pennetta; Romano (35’ pt Gravina), Gutierrez. Panchina: Ferraris, Masciullo, Bottari, Portaccio, Filipas, Carrozza. All. Calabuig.

Arbitro: Ivo D’Ambrosia (Brindisi). Assistenti: Vito Innamorato (Bari), Luca Bernardi (Molfetta).

Ammoniti: Milessi (12’ pt), Amoroso (34’ st), Paolillo (38’ st), Petrizzelli (45’ st dalla panchina).

Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author