Eccellenza: UC Bisceglie, Antonio De Gennaro nuovo mental coach

L’Unione Calcio Bisceglie inserisce una nuova figura professionale nello staff tecnico a supporto del neo allenatore Angelo Monopoli.

Sin dai primi giorni del raduno precampionato è presente Antonio De Gennaro, che curerà l’aspetto mentale e psicologico dei calciatori nella veste di mental coach.

Molfettese verace classe 1957, è nato in una famiglia di calciatori (il fratello Pantaleo De Gennaro è stato calciatore in Serie A del Napoli oltre che di Varese, Catania e Salernitana tra le tante, oltre che tecnico con Sicula Leonzio, Bisceglie, Manfredonia, Melfi e direttore tecnico a Taranto) e Uomo di cultura e passione.

Affermato professionista nell’indirizzo psico-sociale con lauree in Sociologia e in Pedagogia, specializzato nel trattamento dei bambini e dei disturbi psicosomatici, è stato un calciatore professionista di ruolo centrocampista abile con entrambi i piedi nelle due fasi che esordì a soli 18 anni in Serie C con il Barletta per poi proseguire la carriera con esperienze in piazze blasonate come Rionero (D), Squinzano (D e C2), Canosa e Trani (D) Marsala (in C2), Manfredonia e Corato (D) per chiudere la carriera a Trani in D.

Appese le scarpette al chiodo, abbina alla carriera professionale l’impegno da allenatore debuttando a Genzano di Lucania (allena un giovanissimo Nicola Ragno, oggi affermato tecnico) nel Campionato di Eccellenza. Poi alla guida del Caltagirone (Eccellenza Siciliana), ancora Genzano (Eccellenza Lucana), poi ritorna in Puglia dove allena Corato, Minervino, Melficta, Molfetta Sportiva e Don Uva Bisceglie, oltre a tre stagioni nel settore giovanile di quest’ultima, diventando un forte riferimento per la società biancogialla date le sue qualità da allenatore e professionista, oltre a doti umane rimarcabili.

Da sempre vicino alla famiglia Unione, in questo percorso mette a disposizione dei giovani azzurri il suo bagaglio ineguagliabile di esperienze di campo (da giocatore e da tecnico) e professionali per un supporto di altissima qualità e che rappresenta un unicum nel panorama del calcio (esperto allenatore oltre che professionista del comportamento e delle relazioni umane), nell’ottica della valorizzazione dell’aspetto sociale del calcio che contraddistingue i valori fondanti della società biscegliese del patron Pedone.

La dirigenza azzurra, che ha fortemente corteggiato De Gennaro, esprime grande soddisfazione per questa collaborazione e desidera augurargli buon lavoro in azzurro.

