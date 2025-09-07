7 Settembre 2025

Foto Marcello Papagni

Eccellenza, UC Bisceglie a caccia del bis allo Specchia di Galatina

Redazione 7 Settembre 2025
Non c’è tempo per rifiatare. Dopo il brillante debutto al Ventura con la Virtus Mola di giovedì scorso, la Virtus Mola è pronta a sfidare il Galatina nella terza giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2025/26. La gara è in programma domenica 7 settembre allo stadio “Giuseppe Specchia” con inizio alle ore 15.30.

Il debutto stagionale degli azzurri ha regalato segnali incoraggianti: vittoria, porta inviolata e una prestazione convincente, con tanti spunti positivi: dalla difesa solida alle giocate di Ramos e Cappellari, fino al gol decisivo di D’Elia, alla sua prima rete in maglia Unione. “Sono contento di aver esordito con un gol che ha portato una vittoria di squadra. C’è un bel gruppo e siamo pronti a un’altra battaglia a Galatina” ha dichiarato il centrocampista.

Il Galatina, dal canto suo, è fermo a un punto in classifica dopo le prime due uscite: pesante ko interno con il Brindisi (0-3) all’esordio e pari esterno a Gallipoli (1-1) nell’ultimo turno. Una partenza complicata che spingerà i bianconeri a sfruttare il fattore campo per riscattarsi.

La direzione del match è affidata al sig. Ivo D’Ambrosia della sezione di Brindisi, assistito da Giuseppe Garofalo (Bari) e Dario Gagliardi (Molfetta).

