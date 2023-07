Eccellenza: Tris di conferme per l’UC Bisceglie

Inizia con tre importanti conferme il mercato 2023/2024 dell’UC Bisceglie che si appresta a disputare il nono campionato consecutivo nella Premier League pugliese.

Primo rinnovo quello del capitano azzurro Vincenzo Bufi (classe ’91), che continuerà l’impegno sportivo con l’Unione Calcio Bisceglie. Per il difensore biscegliese, recordman di presenza con la maglia Unione, con 20 presenze (condite dalla marcatura nel derby d’andata con il Bisceglie) nella passata stagione, continua l’impegno per trasmettere valori ed esperienza in campo e nello spogliatoio di un roster giovane.

Confermato anche il duttile centrocampista nativo di Molfetta, Sebastiano Binetti (classe ’99), emblema del progetto azzurro e del suo settore giovanile, con 17 presenze e 3 reti nella passata stagione, sarà ancora a disposizione di mister Monopoli ricoprendo i gradi di vice capitano.

Super confermato il portiere Giovanni Lullo. Per il classe ’97 andriese con esperienze con Fidelis Andria, Gravina e Barletta, si tratta della ottava stagione (sesta consecutiva) a difesa dei pali azzurri. Ormai un veterano nonostante la giovane età.

