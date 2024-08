Eccellenza, tre giovani al Bisceglie: Carlucci, Perestrello Vaz e Kilian Torres

Il Bisceglie potenzia la linea verde con tre innesti di spessore: si tratta di Giuseppe Carlucci, Felipe Perestrello Vaz e Kilian Torres. I tre si sono uniti al gruppo che sta svolgendo il ritiro estivo a Trinitapoli agli ordini di Giuseppe Scaringella.

Giuseppe Carlucci è un terzino sinistro classe 2005: nativo di Matera, ha sviluppato le sue indubbie qualità tecniche nelle giovanili del club della sua città oltre che in quelle di due club di grande tradizione come Turris e Grosseto. Nel 2023/2024 ha vestito la maglia del Gallipoli, ritagliandosi un po’ di spazio nelle gare del Girone H della Serie D disputate dal club giallorosso.

Felipe Perestrello Vaz, nato anch’egli nel 2005, è un centrocampista brasiliano tuttofare che arriva a Bisceglie dopo l’esperienza al Città dei Sassi Matera e che, nel suo Paese d’origine, ha vestito la gloriosa casacca del Flamengo a livello di settore giovanile. Giunto in Europa per provare ad affermarsi al di là dell’oceano, ha anche giocato nelle formazioni “Under” del Viktoria Berlino e del Babelsberg 03, in Germania, prima dell’approdo in Italia.

Kilian Torres è, infine, un esterno a tutta fascia proveniente dalla Spagna: classe 2006, dotato di forza fisica e rapidità, è cresciuto nella cantera del Las Palmas, club della Liga spagnola, e lo scorso anno ha giocato nell’Union Viera, altra società delle Isole Canarie nota in patria per la sua capacità di sviluppare i giovani talenti e lanciarli verso palcoscenici più importanti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author