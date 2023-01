Una trasferta da affrontare con la massima determinazione, a prescindere dalla differenza di valori espressi dalla classifica. Può essere sintetizzato così l’impegno di domani del Bisceglie, ospite del Foggia Incedit sul sintetico dell’ex Campo Figc del capoluogo dauno nel quarto atto del girone di ritorno (calcio d’inizio ore 15,00). In piena lotta con il Manfredonia per la leadership del girone, i nerazzurri si sono preparati in settimana con grande intensità e cura dei dettagli: non inganni, infatti, l’attuale penultimo posto del Foggia Incedit, a caccia disperata di punti per giocarsi la permanenza ai playout e reduce dal pareggio acciuffato domenica scorsa a tempo scaduto in casa del Borgorosso Molfetta.

“I ragazzi sono consapevoli di incrociare un’avversaria agguerrita quanto noi, benché per obiettivi stagionali diversi – commenta alla vigilia il tecnico biscegliese Francesco Passiatore – . Sarà fondamentale l’approccio alla sfida, che in ogni caso dovrà essere differente rispetto a quello un po’ molle avuto nel match di domenica scorsa contro la Vigor Trani. Se vogliamo proseguire il duello col Manfredonia per il miglior piazzamento sulla griglia dei playoff, gare simili non vanno fallite. Non c’ero all’andata, ma quel risultato (0-0, nda) deve farci riflettere sulle insidie di questo appuntamento”. Tra le file nerazzurre tornano a disposizione sia il mediano argentino Frezzotti sia l’attaccante ivoriano Doukoure, mentre restano da valutare le condizioni di Bonicelli e Genchi.

Nel Foggia Incedit sarà assente per squalifica il duttile Ferrantino. Particolare attenzione andrà riservata ai due navigati interpreti offensivi Souare (compagno di reparto di Doukoure a Mola nella prima metà di stagione) e Siclari, quest’ultimo a segno domenica scorsa. L’incontro sarà diretto da Lombardo di Brindisi, assistito dai baresi Prigigallo e Calabrese.

