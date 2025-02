Eccellenza, tour de force Bisceglie: terza gara in una settimana

Settimana intensa per il Bisceglie, atteso domenica 2 febbraio alla terza gara in sette giorni. La formazione di mister Pino Di Meo affronterà il Foggia Incedit sul sintetico del “Gaetano Scirea” di Bitritto, con fischio d’inizio alle ore 15, in occasione della nona giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza pugliese.

I nerazzurri arrivano alla sfida con un buon momento di forma: attualmente sesti in classifica con 41 punti, hanno conquistato quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare, avvicinandosi alla zona playoff. L’obiettivo è proseguire la striscia positiva e riscattare il pareggio per 2-2 contro l’Arboris Belli, oltre alla sconfitta dell’andata contro i foggiani (1-0, rete di Siclari).

Situazione opposta per il Foggia Incedit, che occupa la zona playout con 36 punti ed è reduce da tre sconfitte consecutive. I rossoblù non vincono dal 12 gennaio e cercheranno di invertire il trend negativo. Tra gli avversari, diversi ex nerazzurri scenderanno in campo, tra cui i difensori Pissinis, Rodriguez, Stele e Morisco, oltre al laterale Rubino.

Dirigerà l’incontro Emanuele Mongelli della sezione di Lecce, assistito da Oliber Junior Oussou (Casarano) e Luca Bernardi (Molfetta).

