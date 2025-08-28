28 Agosto 2025

Foto Davide Del Mastro

Eccellenza, Taranto–UC Bisceglie: fissata la data del recupero

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
Il Comitato Regionale Puglia ha ufficializzato la data del recupero della sfida tra Taranto e Unione Calcio Bisceglie, valida per la 1a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese, in programma per il 31 agosto prima che il club rossoblu chiedesse il rinvio. Il match si giocherà alle 15.30 di giovedì 18 settembre allo stadio Italia di Massafra.

Dante Sebastio

