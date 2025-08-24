24 Agosto 2025

Mirko Carretta (foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Eccellenza, Taranto: spunta il nome di Mirko Carretta

Fabrizio Caianiello 24 Agosto 2025
Nuovi rumors movimentano il mercato estivo in chiave ionica. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il Taranto avrebbe presentato un’offerta a Mirko Carretta, esterno d’attacco classe 1990 con un lungo curriculum tra Serie B e Serie C, in uscita dalla Casertana, cui è legato fino al giugno del 2026. Il calciatore di Gallipoli è già nel mirino di alcune formazioni di Serie D, tra cui Barletta e Virtus Francavilla.

