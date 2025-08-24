Eccellenza, Taranto: spunta il nome di Mirko Carretta

Nuovi rumors movimentano il mercato estivo in chiave ionica. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il Taranto avrebbe presentato un’offerta a Mirko Carretta, esterno d’attacco classe 1990 con un lungo curriculum tra Serie B e Serie C, in uscita dalla Casertana, cui è legato fino al giugno del 2026. Il calciatore di Gallipoli è già nel mirino di alcune formazioni di Serie D, tra cui Barletta e Virtus Francavilla.

