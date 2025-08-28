Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

Il Taranto continua a muoversi con decisione sul mercato e annuncia l’ingaggio di Alessandro Di Paolantonio, centrocampista classe 1992 reduce dall’ultima stagione con il Chieti. Convinto dal progetto rossoblu e dal direttore sportivo Riccardo Di Bari, il giocatore rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra guidata da Ciro Danucci.

Con oltre 300 presenze tra i professionisti, Di Paolantonio porta in dote esperienza e qualità. Ha indossato in carriera le maglie di Teramo, Viterbese, Avellino, Arezzo, Monterosi e Foggia, distinguendosi in particolare durante la sua stagione in Irpinia, dove si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra.

Centrocampista completo, è apprezzato per il tiro dalla distanza, la capacità di dettare i tempi e la solidità nei contrasti. Doti che lo rendono un profilo in grado di arricchire la mediana rossoblù e garantire equilibrio alla manovra di Danucci.

Con l’arrivo di Di Paolantonio, il Taranto conferma la propria ambizione di costruire una squadra competitiva, puntando su calciatori di categoria superiore per affrontare al meglio la nuova stagione.

