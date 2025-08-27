27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Massafra - Stadio Italia (foto Todaro/AntennaSud)

Eccellenza, Taranto: parte la campagna abbonamenti

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

La passione rossoblù è pronta a tornare sugli spalti. La SS Taranto ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 del campionato di Eccellenza Puglia (Girone Unico). I tifosi potranno sostenere la squadra acquistando l’abbonamento valido per le 19 partite casalinghe in programma allo stadio Italia di Massafra.

Le tariffe stabilite dal club sono le seguenti: 190 euro per la Curva, 240 euro per la Gradinata e 280 euro per la Tribuna. L’acquisto degli abbonamenti sarà possibile fino al 3 settembre 2025.

Per chi preferisse il biglietto singolo, i costi sono di 10 euro per la Curva, 12 euro per la Gradinata e 15 euro per la Tribuna.

Sul sito ufficiale, il club sottolinea quattro buoni motivi per abbonarsi: l’amore incondizionato per i colori cittadini, il risparmio rispetto al costo delle singole partite, la certezza di un posto per tutta la stagione e il sostegno diretto alla squadra.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti tramite versamento all’IBAN della Società Sportiva Taranto 2025: IT98X 01030 04000 000005863643.

Con questa iniziativa, il Taranto chiama a raccolta i propri sostenitori puntando a trasformare ogni gara casalinga in una festa di passione sportiva e appartenenza.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Martina, ufficiale l’arrivo del portiere Leonardo Rossi

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie D/H: Pompei, ufficiale l’arrivo di Erra in panchina

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Canosa: colpo di fine mercato, ingaggiato Matteo Di Piazza

27 Agosto 2025 Redazione

Assemblea Lega B: Noto entra nel direttivo. Intesa con Sportradar contro il match fixing

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Ufficiale: Matera CdS, arriva il giovane Grumo a centrocampo

27 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, Poli Bortone: “ A Sant’Oronzo ho chiesto pace per la città”

27 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo