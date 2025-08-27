Eccellenza, Taranto: parte la campagna abbonamenti

La passione rossoblù è pronta a tornare sugli spalti. La SS Taranto ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 del campionato di Eccellenza Puglia (Girone Unico). I tifosi potranno sostenere la squadra acquistando l’abbonamento valido per le 19 partite casalinghe in programma allo stadio Italia di Massafra.
Le tariffe stabilite dal club sono le seguenti: 190 euro per la Curva, 240 euro per la Gradinata e 280 euro per la Tribuna. L’acquisto degli abbonamenti sarà possibile fino al 3 settembre 2025.
Per chi preferisse il biglietto singolo, i costi sono di 10 euro per la Curva, 12 euro per la Gradinata e 15 euro per la Tribuna.
Sul sito ufficiale, il club sottolinea quattro buoni motivi per abbonarsi: l’amore incondizionato per i colori cittadini, il risparmio rispetto al costo delle singole partite, la certezza di un posto per tutta la stagione e il sostegno diretto alla squadra.
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti tramite versamento all’IBAN della Società Sportiva Taranto 2025: IT98X 01030 04000 000005863643.
Con questa iniziativa, il Taranto chiama a raccolta i propri sostenitori puntando a trasformare ogni gara casalinga in una festa di passione sportiva e appartenenza.
