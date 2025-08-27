27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Massafra - Stadio Italia (foto Todaro/AntennaSud)

Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

La Società Sportiva Taranto ha comunicato ufficialmente che, per la stagione in corso, non sarà attivata la campagna abbonamenti. La decisione è stata presa a causa della limitata capienza dello stadio comunale Italia di Massafra, che non consente di garantire l’accesso a un numero adeguato di abbonati.

La società ha reso noto che i biglietti saranno messi in vendita esclusivamente per ogni singola partita, in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile del pubblico. I prezzi dei tagliandi verranno annunciati nei prossimi giorni.

Il club ha anche chiarito un equivoco verificatosi nel pomeriggio, quando per errore era stata pubblicata sul sito ufficiale una pagina con i prezzi della campagna abbonamenti, annunciata pubblicamente anche dal presidente Ladisa e che sarebbe dovuta partire il 29 agosto. La pubblicazione online, però, è stata frutto di un errore tecnico, poi corretto, e ha reso necessario un chiarimento immediato.

La società, che non utilizza comunicati stampa ma comunica attraverso il quotidiano L’Edicola, testata della famiglia Ladisa, e tramite il proprio sito ufficiale, invita i tifosi a fare riferimento soltanto ai canali autorizzati, esprimendo rammarico per il disagio causato ai sostenitori.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, un nuovo esterno per Ragno: ecco Lagonigro

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, nel mirino il terzino Ruben Trolese

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Manzari in uscita, per lui c’è il Perugia

27 Agosto 2025 Flavio Insalata

Barletta, sondaggio per Giuseppe Coccia del Cerignola

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Virtus Francavilla: arriva Cutrona in prestito dal Palermo

27 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, il dog park resta nonostante la rotonda della discordia

27 Agosto 2025 Davide Cucinelli