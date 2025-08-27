Eccellenza, Taranto: non ci sarà campagna abbonamenti

La Società Sportiva Taranto ha comunicato ufficialmente che, per la stagione in corso, non sarà attivata la campagna abbonamenti. La decisione è stata presa a causa della limitata capienza dello stadio comunale Italia di Massafra, che non consente di garantire l’accesso a un numero adeguato di abbonati.
La società ha reso noto che i biglietti saranno messi in vendita esclusivamente per ogni singola partita, in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile del pubblico. I prezzi dei tagliandi verranno annunciati nei prossimi giorni.
Il club ha anche chiarito un equivoco verificatosi nel pomeriggio, quando per errore era stata pubblicata sul sito ufficiale una pagina con i prezzi della campagna abbonamenti, annunciata pubblicamente anche dal presidente Ladisa e che sarebbe dovuta partire il 29 agosto. La pubblicazione online, però, è stata frutto di un errore tecnico, poi corretto, e ha reso necessario un chiarimento immediato.
La società, che non utilizza comunicati stampa ma comunica attraverso il quotidiano L’Edicola, testata della famiglia Ladisa, e tramite il proprio sito ufficiale, invita i tifosi a fare riferimento soltanto ai canali autorizzati, esprimendo rammarico per il disagio causato ai sostenitori.
