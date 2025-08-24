24 Agosto 2025

Lamine Jallow

Eccellenza, Taranto: Lamin Jallow a un passo dalla firma

Dante Sebastio 24 Agosto 2025
Il Taranto è pronto a piazzare il colpo. L’attacco rossoblù, salvo imprevisti dell’ultima ora, avrà come nuovo protagonista Lamin Jallow, centravanti gambiano classe 1995 con una lunga esperienza maturata tra Serie A, Serie B ed estero.

Il giocatore dovrebbe arrivare in riva allo Ionio nelle prossime ore per unirsi ai nuovi compagni di squadra e completare l’iter con la firma sul contratto, prevista tra lunedì e martedì.

L’unico dettaglio ancora in fase di definizione riguarda lo svincolo dal Valmontone, sua ultima società di appartenenza, che, da quanto trapela, non avrebbe opposto alcun ostacolo alla conclusione dell’operazione.

Con il possibile arrivo di Jallow, il Taranto si garantirebbe un attaccante di spessore, con alle spalle esperienze in Serie A con il Chievo Verona, in Serie B con Trapani, Cesena, Salernitana e Vicenza, oltre a diverse parentesi nei campionati esteri e la più recente avventura ad Andria.

