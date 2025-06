Eccellenza, Sportillo verso il Racale: spunta l’indizio social

Era conteso da Ugento e Racale, ma allo stato attuale delle cose Pietro Sportillo sembra destinato ad approdare in forza ai biancazzurri del presidente Cimino. L’ormai ex tecnico del Gallipoli è infatti in pole per prendere il posto di Matias Calabuig, allenatore che ha guidato il Racale nel corso delle ultime due stagioni.

A confermare per certi versi l’indiscrezione, un post pubblicato proprio dall’Atletico salentino sui propri canali social: “Seguiteci perché a breve comunicheremo il nome del nuovo allenatore”. Un messaggio che testimonia lo stato più che avanzato della trattativa, e l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Se l’accordo dovesse andare in porto in queste ore, sarà costretto a virare su nuovi obiettivi l’Ugento, con mister Mimmo Oliva propenso ad accettare l’offerta del Taurisano, nonostante l’interesse di altre società (non pugliesi) di Serie D.

