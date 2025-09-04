Eccellenza, Spinazzola-Taranto 0-1: gli highlights. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Sebastio See author's posts Continue Reading Previous Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”Next Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights potrebbe interessarti anche Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club” 4 Settembre 2025 Dennis Magrì Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights 4 Settembre 2025 Flavio Insalata Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia” 4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina” 4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi Brindisi, Ciullo: “Prestazione superlativa, ma c’è sempre da migliorare” 4 Settembre 2025 Giovanni Scialpi Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights 4 Settembre 2025 Davide Cucinelli
potrebbe interessarti anche
Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”
Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights
Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”
Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”
Brindisi, Ciullo: “Prestazione superlativa, ma c’è sempre da migliorare”
Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights