Eccellenza: solo 0-0 col Racale, Ginosa a un passo dalla retrocessione

Termina a reti bianche il match del “Miani” tra Ginosa e Atletico Racale, con le due squadre dagli stati d’animo opposti: i padroni di casa ad un passo dalla retrocessione, gli ospiti in lotta per la salvezza diretta. La gara si rivela equilibrata e avara di emozioni, con poche occasioni da rete.

Nonostante la classifica deficitaria, il Ginosa prova a conquistare i tre punti con una prestazione determinata. Nel primo tempo, l’unico sussulto arriva con un tiro dal limite di Verdano che sfiora la traversa. La ripresa segue lo stesso copione, con un’occasione importante per parte: al 9’ Ferrero di testa chiama Ferraris a una parata straordinaria, mentre al 30’ Romano impegna severamente Coletta con una conclusione ravvicinata. Al 36’ Milessi sfiora il gol su punizione, mentre nel finale il giovane Avantaggiato si rende pericoloso con un tiro dalla distanza che termina di poco alto.

Il triplice fischio sancisce lo 0-0 e, complice gli altri risultati, decreta la matematica retrocessione del Ginosa in Promozione con sei giornate d’anticipo, dopo cinque stagioni nel massimo campionato regionale. Domenica i biancazzurri affronteranno in trasferta l’Arboris Belli, in una sfida tra due squadre ormai fuori dai giochi.

GINOSA-ATLETICO RACALE 0-0

GINOSA: Coletta, Fede, Illiano, Lippo, Fayè, Kaial, Verdano, Schirizzi (42’ st Avantaggiato), Ferrero, Gatto, Blasi (13’ st Valenza). Panchina: Santoro, Caponio, Pietricola, Guarise, Di Canio, Cicala. All. Passariello

ATL. RACALE: Ferraris, Portaccio (22’ st Fitto), Gravina, Milessi, Layus, Filippi Filippi, Pennetta, D. De Donno, Barberio, Romano, Centonze. Panchina: C. De Donno, Masciullo, Sasso, Flordelmundo, P. Filipas, L. Filipas, Marchesini, Carrozza. All. Calabuig

ARBITRO: Giuseppe Simone di Molfetta. Assistenti: Pietro Walter Soriano e Marco Stellacci di Molfetta.

Ammoniti: Lippo e Kaial (G), Romano (R).

