Eccellenza, San Cataldo: 4-0 al Montescaglioso vale secondo posto

Il San Cataldo di De Franco domina il big match contro il Montescaglioso e si impone con un netto 4-0 allo stadio “Zi Rocco e Gennaro”. Una prestazione maiuscola della squadra rossoblù, che riscatta la sconfitta della scorsa settimana con il Ferrandina e si porta a quota 37 punti, consolidando il secondo posto in classifica.

Il San Cataldo parte subito forte e sfiora il vantaggio all’8’ con Sambataro, il cui tiro su sviluppi di corner lambisce il palo. Al 15’ ci prova Gerardi con una conclusione dal limite, ma la palla termina alta. Il fantasista rossoblù è il protagonista assoluto della prima frazione: al 25’ colpisce un palo clamoroso, mentre al 32’ si procura un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Leonetti per l’1-0.

La squadra di casa continua a premere e al 38’ raddoppia ancora con Leonetti, che approfitta di un’azione confusa in area e batte Suarez per il 2-0. Prima dell’intervallo, Sambataro sfiora il tris con un tiro da pochi passi.

Nella ripresa il San Cataldo non abbassa il ritmo: al 60’ Gerardi si guadagna un altro rigore, questa volta realizzato da Falco per il 3-0. Il Montescaglioso, in evidente difficoltà, si rende pericoloso solo al 78’ con un colpo di testa debole di Pentimone, facilmente controllato da Grujicic. All’86’ arriva il definitivo 4-0 con Buchicchio, che approfitta di una disattenzione della difesa ospite e chiude il match.

Con questa vittoria il San Cataldo si avvicina alla capolista Ferrandina, ora distante otto punti. Per il Montescaglioso, invece, una serata da dimenticare.

SAN CATALDO-MONTESCAGLIOSO 4-0

Reti: 32’ (rig.) e 38’ Leonetti (S), 60’ Falco (S) (rig.), 86’ Buchicchio (S)

SAN CATALDO: Grujicic, Autiero, Fonteboa, Solimeno, Buchicchio, Martinelli G. (Santarsiero), Sambataro (Discianni), Hysaj, Leonetti (Falco), Zinno, Gerardi (Piccirillo). Panchina: Cabriglia, Martinelli A., Sabato N., Possidente P., Sabato G. All. De Franco.

MONTESCAGLIOSO: Suarez, Tataru, Borrochello, Cabete, Ponce, Zapotochove, Pentimone, Kokanzo, Dambros, Moraes, Ferreira. Panchina: Matarazzo, Cicirelli, Lopraino, Lorusso, Ragone, Fernandes, Binetti, De Oliveira, Rotunno. All. Lopraino.

Arbitro: Fermo (sez. Torre Annunziata).

Ammoniti: Lopraino (M), Sambataro (S), Tataru (M), Pentimone (M), Binetti (M), Ferreira (M).

