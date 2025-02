Eccellenza: Rumma nuovo allenatore dell’UC Bisceglie

Luca Rumma è stato nominato nuovo allenatore responsabile della prima squadra dell’Unione Calcio Bisceglie. Il tecnico, 34 anni, originario di Bisceglie, vanta un lungo legame con il club, avendo ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni.

La sua carriera con la società azzurra è iniziata fin dalla fondazione del club, prima come allenatore nel settore giovanile e successivamente come tecnico della prima squadra nella stagione 2017-2018. In seguito, ha guidato la formazione Under 17 ed è stato vice allenatore del Bisceglie Calcio. Nella stagione 2019-2020 è tornato all’Unione Calcio Bisceglie come responsabile del settore giovanile e allenatore della Juniores. Dal 2020 al 2023 ha nuovamente condotto la prima squadra, garantendone la permanenza nel massimo campionato regionale. Più di recente, ha collaborato come tecnico in Serie D con Barletta e Matera.

Rumma assumerà immediatamente la guida della squadra, che oggi riprenderà gli allenamenti, con l’obiettivo di risollevare la formazione azzurra e allontanarla dalla zona play-out nelle ultime sette gare della stagione.

