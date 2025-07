Eccellenza, raffica di colpi per l’Ugento: ecco quattro nuovi arrivi

L’Ugento Calcio si muove con decisione sul mercato e ufficializza un poker di nuovi innesti destinati a rafforzare in modo significativo la rosa guidata da David Di Michele. Il club salentino si è assicurato Luiz Eduardo Zanette, Franco Ezequiel Grillo, Tomas Rivadero e Tomas Oses.

Il primo colpo arriva direttamente dal Brasile: Luiz Eduardo Zanette, classe 2002, è un attaccante versatile di 187 cm, capace di occupare tutte le posizioni offensive con una combinazione di tecnica sudamericana e struttura fisica. Dopo l’esperienza al Lagarto, ha già giocato in Italia con Sona e Delta Porto Tolle in Serie D.

In difesa arriva l’argentino Franco Ezequiel Grillo, classe 1999, esplosivo e duttile. Cresciuto nel Club Atlético Colegiales, passato anche dal Centro Social y Recreativo Español, in Italia ha vestito per due anni la maglia della Jesina in Eccellenza marchigiana, prima di contribuire nella scorsa stagione alla promozione in Serie D della Maceratese.

A centrocampo spazio alla qualità di Tomas Rivadero, argentino naturalizzato italiano, classe 2002. Dopo gli inizi con lo Sportivo Belgrano, è approdato in Italia nel 2021. Con il Praia Tortora, club calabrese, ha conquistato una promozione e una Coppa Italia regionale, impreziosendo l’ultima stagione con 12 gol e numerosi assist.

Infine, completa il quartetto Tomas Oses, mancino puro dotato di grande visione di gioco e spirito collettivo. Formatosi in Argentina, ha lasciato nel 2022 il Club Ferro Carril per approdare al Miglianico (Promozione abruzzese), conquistando successivamente due titoli d’Eccellenza con Teramo e Maceratese.

La società, guidata dal presidente Massimo De Nuzzo, prosegue a ritmo serrato la costruzione del nuovo gruppo, in attesa di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio in Serie D. Ulteriori annunci e conferme sono attesi nei prossimi giorni grazie al lavoro sinergico del direttore dell’area tecnica Massimiliano Vadacca e del direttore generale Roberto Cazzato.

