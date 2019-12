Condividi

Non c'e' pace per la Martina calcistica. Dopo le dimissioni del presidente Piero Lacarbonara il titolo del Martina Calcio domani sara' depositato tramite protocollo al Comune della Valle d'Itria. Il mercato chiuderà tra qualche giorno e così i dirigenti hanno liberato da vincoli contrattuali tutti i tesserati che potranno da domani accasarsi altrove. Il titolo del Martina sara' ufficialmente nelle mani del sindaco e a meno di clamorose sorprese la squadra domenica prossima non scenderà in campo.