22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto Davide Del Mastro

Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

Giovanni Scialpi 22 Agosto 2025
centered image

È stato svelato oggi il calendario del campionato di Eccellenza Pugliese 2025/26. Un torneo che si preannuncia avvincente, con tante piazze storiche e club ambiziosi pronti a darsi battaglia sin dalla prima giornata. Attesa per i derby e per le sfide che potranno indirizzare già le prime settimane di campionato.

Eccellenza, il calendario completo

About Author

Giovanni Scialpi

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, secondo raduno Juniores il 27 agosto al Vivere Solidale

22 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce, nel mirino Alex Sala del Cordoba

22 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera CdS, Santoruvo indica la strada e si prepara alla sfida lucana

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, arriva il difensore tedesco Siebert

22 Agosto 2025 Anthony Carrano

SS Taranto Calcio, ecco il logo scelto dai tifosi rossoblù

22 Agosto 2025 Massimo Todaro

Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia

22 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Regionali, niente “patto del resort” a destra

22 Agosto 2025 Antonio Bucci

Tricase, ciclista cade sull’asfalto: soccorso in codice rosso

22 Agosto 2025 Gloria Roselli