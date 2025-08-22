Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

È stato svelato oggi il calendario del campionato di Eccellenza Pugliese 2025/26. Un torneo che si preannuncia avvincente, con tante piazze storiche e club ambiziosi pronti a darsi battaglia sin dalla prima giornata. Attesa per i derby e per le sfide che potranno indirizzare già le prime settimane di campionato.
Eccellenza, il calendario completo
