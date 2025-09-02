Eccellenza pugliese: le designazioni arbitrali della 2a Giornata

Le designazioni per la 2a Giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, in programma giovedì 4 settembre (primo turno infrasettimanale).
Atletico Racale-Brilla Campi: Andrea Gioia di Brindisi
Assistenti: Thomas Garofalo di Molfetta, Cosimo De Stena di Molfetta
Brindisi-Bitonto: Antonio Paolillo di Barletta
Assistenti: Francesco Catino di Molfetta, Francesco Pio Taglia di Foggia
Gallipoli-Galatina: Carlo Vigilante di Taranto
Assistenti: Luca Bernardi di Molfetta, Giuseppe Colapinto di Molfetta
Foggia Incedit-Canosa: Carlo Alberto Frangella di Paola
Assistenti: Alessandro Bellarte di Molfetta, Francesco Sifo di Molfetta
Massafra-Atletico Acquaviva: Niccolò Pio Mantuano di Bari
Assistenti: Riccardo Martina di Lecce, Riccardo Spedicato di Lecce
Novoli-Maglie: Claudio Cacciapaglia di Bari
Assistenti: Giuseppe Garofalo di Bari, Savio Capuano di Barletta
Spinazzola-Taranto: Andrea Reali di Foligno
Assistenti: Alberto Loconte di Bari, Francesco Tullo di Bari
Polimnia-Bisceglie: Marco Dario Saponaro di Foggia
Assistenti: Roberto Chiricallo di Bari, Luca De Gaetanis di Brindisi
Taurisano-Ugento: Valeria Pepe di Lecce
Assistenti: Dario Gagliardi di Molfetta, Federico Tarantini di Barletta
UC Bisceglie-Virtus Mola: Bruno Rossomando di Salerno
Assistenti: Vincenzo Tateo di Molfetta, Domenico Nasca di Barletta
