Eccellenza Puglia: il Bisceglie supera il Novoli 2-0

Quella tra Bisceglie e Novoli era una delle gare più attese della terza giornata del campionato di Eccellenza. La formazione di casa vince ancora, battendo 2-0 i salentini grazie ai gol di Sene al 60′ (appena entrato in campo al posto di Amoroso) e Taccogna al 96′.
