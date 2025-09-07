7 Settembre 2025

Eccellenza Puglia: il Bisceglie supera il Novoli 2-0

Fabrizio Caianiello 7 Settembre 2025
Quella tra Bisceglie e Novoli era una delle gare più attese della terza giornata del campionato di Eccellenza. La formazione di casa vince ancora, battendo 2-0 i salentini grazie ai gol di Sene al 60′ (appena entrato in campo al posto di Amoroso) e Taccogna al 96′.

