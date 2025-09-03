3 Settembre 2025

Eccellenza Puglia: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
Il campionato di Eccellenza pugliese ha una ricca copertura televisiva che consentirà ai tifosi di seguire le gare sia in diretta che in differita. Le emittenti Antenna Sud e Teleregione garantiranno la trasmissione delle sfide principali, disponibili anche in streaming.

Le dirette di giovedì 4 settembre

Alle 15:30 su Antenna Sud Extra (canale 92 e streaming antennasud.com) andrà in scena Polimnia-Bisceglie, mentre alla stessa ora su Antenna Sud (canale 14 e streaming antennasud.com) sarà trasmessa Spinazzola-Taranto. Sempre alle 15:30, su Teleregione Color (canale 77 e streaming teleregionecolor.com), spazio a Brindisi-Bitonto. In serata, alle 19:00 su Teleregione Color, toccherà a UC Bisceglie-Virtus Mola.

Le differite

Il palinsesto prevede, alle 22:00 di giovedì 4 settembre, su Antenna Sud Extra Brindisi-Bitonto e alle 23:00 su Teleregione Color Spinazzola-Taranto. Venerdì 5, alle 14:45, su Teleregione Color sarà trasmessa la replica di Polimnia-Bisceglie, mentre alle 21:15 su Antenna Sud Extra si potrà rivedere UC Bisceglie-Virtus Mola.

