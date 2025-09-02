Eccellenza Puglia, debutta il Taranto. Trasferte per Canosa e Bisceglie, Brindisi in casa

Il presidente della Lnd Puglia, Vito Tisci, ha annunciato la partenza del campionato del Taranto che giovedì 4 settembre, alle ore 15.30, sarà ospite dello Spinazzola allo stadio di Ruvo. I rossoblù di Danucci, dopo il rinvio della gara con l’Unione Calcio Bisceglie, si uniscono alle altre contendenti in un torneo che alla prima giornata ha visto già far la voce grossa al Brindisi, che però dovrà fare i conti con un preannuncio di reclamo da parte del Galatina, al Bisceglie e al Canosa.

La seconda giornata vedrà impegnate in trasferta tre delle quattro grandi favorite: il Taranto, che al suo esordio affronterà lo Spinazzola di Fabio Di Domenico, ex bomber rossoblù, reduce dal pari per 1-1 sul campo del Bitonto; il Canosa, ancora privo di Strambelli, squalificato fino a metà settembre, contro il Foggia Incedit, battuto 5-0 dal Bisceglie; e proprio il Bisceglie, atteso a Mola, campo della Polimnia.

Secondo impegno consecutivo al “Caduti di Superga” per i rossoverdi, sconfitti 3-1 all’esordio dal Mola di Mimmo Caricola, che ospiterà l’ambiziosa Unione Calcio Bisceglie dei fratelli Pedone e di Titti D’Alesio. Impegno casalingo, invece, per l’altra favorita al successo finale, il Brindisi: dopo i tre gol rifilati al Galatina, i biancazzurri riceveranno il Bitonto di Zinfollino, squadra giovane e votata alla salvezza.

A completare il turno tre derby salentini: Atletico Racale-Brilla Campi, Taurisano-Ugento e Gallipoli-Galatina. Brilla Campi e Racale cercheranno il bis dopo i successi con Taurisano e Maglie, mentre Massafra e Acquaviva si sfideranno alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author