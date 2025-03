Eccellenza Puglia, accordo vicino: si torna in campo il 3 e 6 aprile

La LND Puglia fa parzialmente marcia indietro sulla gestione del calendario del campionato di Eccellenza, dopo le proteste sollevate da numerose società. Inizialmente, la Lega aveva stabilito di disputare il recupero tra Gallipoli e Foggia Incedit domenica 30 marzo e di posticipare la 37ª e 38ª giornata rispettivamente al 6 e 27 aprile.

A seguito del malcontento diffuso, il presidente Vito Tisci ha rimesso la decisione alle società, inviando una comunicazione ufficiale via PEC per sottoporre due nuove ipotesi, chiedendo una risposta entro le ore 12 di oggi. Le opzioni erano: disputare la 37ª giornata giovedì 3 aprile e la 38ª domenica 6 aprile (rispettando la data originaria di fine campionato), oppure giocare la penultima il 6 e l’ultima giovedì 10 aprile.

Secondo le prime indiscrezioni, l’orientamento prevalente dei club sarebbe quello di tornare in campo il 3 e 6 aprile, soluzione che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

A far cambiare rotta alla Lega è stata la compatta opposizione delle società, che hanno criticato duramente lo slittamento a fine aprile, motivato dalla pausa pasquale e dagli impegni della Rappresentativa Under 19 al Torneo delle Regioni. I club hanno sottolineato il rischio di alterare l’equilibrio del campionato e di causare danni economici e organizzativi in una fase delicata della stagione.

